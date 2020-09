Vollsperrung der A3 am Wochenende

Die Autobahn ist heute Abend ab 20 Uhr in beide Richtungen dicht - und zwar bis Montag früh 5 Uhr. Straßen.NRW will auf einem vier Kilometer langen Abschnitt den Asphalt austauschen. Der neue soll mehr Verkehrslärm schlucken. Die Umleitungen führen über die A44 und A52. So eine Vollsperrung gab es im Juni schon mal. Damals war die Autobahn zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Breitscheid neu asphaltiert worden.