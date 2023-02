"Voll die Ruhr" fällt auch in diesem Jahr aus

Nachdem das Event in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht in vollem Umfang laufen konnte, fehlt jetzt das erforderliche Personal um "Voll die Ruhr" zu realisieren. Die Stadt lädt jedoch Kinder, Jugendliche und Familien dazu ein, am 6. August das Ferienabschlussfest im Witthausbusch zu besuchen. In der Vergangenheit war „Voll die Ruhr“ ein wichtiges Jugendevent in Mülheim, bei dem das Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration gemeinsam mit den Jugendverbänden, den Kooperationspartner*innen und der Arbeitsgemeinschaft der offenen Türen (AGOT) Kinder- und Jugendarbeit für viele Tausende Mülheimer*innen und auswärtige Gäste erlebbar gemacht haben.