VKJ sorgt sich um Zukunft in Mülheim

Ohne Zuschüsse können wird die zwei Neubauten nicht realisieren, heißt es vom VKJ. Dann müssen wir uns vielleicht sogar von aktuellen Einrichtungen trennen. Der Kämmerer plant, den Trägeranteil für die Kita-Betreiber zu kürzen. Er soll bis zum Kita Jahr 2023/2024 von 50 auf 25 Prozent schrumpfen. Der VKJ hat sich deswegen in einem offenen Brief an die Fraktionen gewandt, um die Kürzungen doch noch abzuwenden. Eine Entscheidung darüber soll am 19. Februar der Hauptausschuss in Vertretung des Rates treffen.