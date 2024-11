Neue Kita in Speldorf eröffnet

In Speldorf könnte die Suche nach einem freien Betreuungsplatz für Kinder künftig etwas entspannter werden. Die neue VKJ-Kita an der Teutonenstraße ist fertig. Das hat die Mülheimer Wohnungsbau e,G. mitgeteilt. Die neue Kita "Stadtpiraten" wird demnach am 1. Dezember den Betrieb aufnehmen.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services