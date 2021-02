Villa Magis droht Zwangsversteigerung

Gläubiger wollen mit einer Zwangsversteigerung an das Geld kommen, was der Besitzer der Villa ihnen schuldet. Bis vor einiger Zeit hatte dieser noch versucht, die Immobilie über einen Makler zu verkaufen. Der hatte sie für knapp 2,9 Millionen Euro angeboten. Damals stand sie noch nicht unter Denkmalschutz. Laut Stadt ist das seit Ende Oktober der Fall. Die Villa war in den 50er-Jahren für den Inhaber des Oberhausener Kaufhauses Magis gebaut worden. Laut Exposé des ehemaligen Maklers hat sie ein Grundstück von knapp 22.000 Quadratmetern und 620 Quadratmetern Nutzfläche. Es gibt neun Zimmer, vier Bäder und drei Garagen. Außerdem unter anderem eine Dachterrasse, ein Schwimmbad und einen Weinkeller.