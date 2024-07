Duisburger knackt Eurojackpot und gewinnt 98 Mio

Der Lotto24-Spieler hatte gerade mal 18,40 Euro für seinen Spielschein bezahlt, auf dem er diesmal alle Zahlen richtig hatte. Erst im April hatte ein 42-jähriger aus NRW als einer von zwei Hauptgewinnern den 120 Millionen Eurojackpot geknackt.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Der Eurojackpot ist eine Lotterie, an der insgesamt 19 europäische Länder teilnehmen. Spieler tippen zunächst „5 aus 50“ Zahlen und anschließend „2 aus 12“ Eurozahlen. Der Jackpot kann auf bis zu 120 Millionen Euro ansteigen. Die Ziehung ist jeden Dienstag- und Freitagabend in Helsinki in Finnland.