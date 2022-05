Vier Millionen Besucher bei Cranger Kirmes erwartet

Rund 50 Fahrgeschäfte werden aufgebaut, darunter gleich zwei große Achterbahnen, und viele, die speziell für Kinder und Familien sind. Trauungen sind auch in Planung, und zwar im Riesenrad. Die Stadt Herne möchte in diesem Jahr bei der Anreisende der Besuchermassen zum ersten Mal ein neues Mobilitätskonzept umsetzen. Es soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen allen Verkehrsmitteln hergestellt werden. So werden Abfahrtsmonitore für Busse und Bahnen aufgebaut, gleich vier Radstationen mit Reparaturservice und ein neuer großer Park & Ride-Parkplatz. Die Cranger Kirmes ist das größte Volksfest in NRW. Die Stadt rechnet mit vier Millionen Besuchern. Start der Kirmes ist am 4. August.