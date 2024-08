Macher der Cranger Kirmes sehr zufrieden

Vor allem die Fahrgeschäfte seien gut angenommen worden. Die Veranstalter führen das u.a. auf das meist gute, sommerliche Wetter zurück. Insgesamt war es ein fröhliches und friedliches Fest, heißt es. Das bestätigt auch die Polizei. Sie spricht von rund 150 Einsätzen - gemessen an der Größe der Veranstaltung ein guter Wert. Das Rote Kreuz musste in rund 650 Fällen helfen. Die nächste Cranger Kirmes beginnt am 31. Juli 2025.