Vier Jahre Großbaustelle auf A59

Die Autobahn GmbH will 40 Millionen Euro in die Sanierung der Fahrbahnen investieren. Auch Entwässerung, Leitplanken, Lärmschutz und Brücken werden dabei repariert. Die ersten Auswirkungen sind laut Sprecherin schon zu spüren. Die linke Spur ab dem Kreuz Duisburg-Süd bis Großenbaum ist abgetrennt. Der Verkehr läuft über zwei Spuren über den verbreiterten Standstreifen in Richtung Norden. Das Projekt soll in zwei großen Abschnitten bewältigt werden. Die meiste Zeit sollen in beiden Richtungen zwei verengte Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Die Auswirkungen auf den Verkehr sollen sich so in Grenzen halten.