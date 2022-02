Vier bis fünf Sekunden länger Grün

Fußgänger bekommen am Humboldtring am Rhein-Ruhr Zentrum in Zukunft längere Grünphasen an der Ampel. Bislang waren die Anlagen nur auf den Autoverkehr ausgerichtet. Die SPD hatte das in der Bezirksvertretung 1 kritisiert.

