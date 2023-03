Erwachsene sollen im Straßenverkehr Vorbilder sein

Die letzten Aufkleber sind jetzt rund um die Grundschule an der Trooststraße verteilt. Die Mülheimer haben sich der Kampagne "Nur bei Grün! Vorbild sein" angeschlossen, weil es in den letzten Jahren wieder mehr Unfälle gegeben hat, an denen Kinder und Jugendliche beteiligt waren. Ihre Zahl stieg bei uns in Mülheim jetzt noch einmal innerhalb eines Jahres von 48 auf 53, darunter waren im letzten Jahr allein 11 schwerverletzte Kinder.





Die Verkehrswacht sagt, dass viele der Unfälle sicherlich hätten verhindert werden können, wenn Erwachsene ein besseres Vorbild abgeben würden. Das bedeutet: Wenn die Fußgängerampel Rot zeigt auch stehen bleiben und erst bei Grün gehen und auch an der vorgeschrieben Stelle die Straße überqueren. Kinder schauen sich von Erwachsenen sehr genau ab, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten, heißt es. Die Aufkleber "Nur bei Grün! Vorbild sein" finden sich u.a. auch im Bereich der Astrid-Lindgren-Grundschule in Mellinghofen, an der Erich-Kästner-Schule in Dümpten oder auch rund um die Grundschule am Krähenbüschken in Broich.