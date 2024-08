I-Dötzchen starten ins Schulleben

In Mülheim haben heute knapp 1.800 I-Dötzchen ihren allerersten Schultag. An vielen Mülheimer Schulen gibt es auf dem Schulhof oder in der Aula eine Willkommensfeier, die die älteren Grundschulkinder vorbereitet haben.

© Kzenon - Fotolia