Viele Privatpleiten im Revier

An der Spitze liegt dabei Gelsenkirchen, gefolgt von Herne, am wenigsten im Kreis Olpe. In Oberhausen hat sich die Lage etwas entspannt. 195 Volljährige haben letztes Jahr eine Insolvenz beantrag, im Jahr davor waren es noch 266. Mülheim gehört sowieso zu den Städten mit wenigen Privatinsolvenzen. Hier sank die Zahl noch einmal von 138 auf 113. Die Zahlen hat das Land heute (24.07.) veröffentlicht. Weil der Vergleich mit den Vorjahren in der Auswertung nicht so ohne Weiteres möglich war, haben wir die Berechnung der absoluten Zahlen selbst vorgenommen.