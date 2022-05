Viele Neuerungen zur 20. Extraschicht

In Mülheim sind u.a. die Alte Dreherei, das Aquarius oder die MüGa dabei. An allen Standorten sind besondere Aktionen geplant. Im Aquarius u.a. Walking Acts und Straßentheater. Vier Spielorte zeigen digitale Kunst. Darunter die Zeche Hannover in Bochum und das Kreativ.Quartier Lohberg. Hier werden moderne Techniken wie 3D-Videomapping oder Hologrammperformances mit Kunst verbunden. Karten gibt es für 17 Euro im Vorverkauf. Eine klassische Tageskasse am 25. Juni wird es nicht mehr geben. Auch auf ein gedrucktes Programmheft verzichten die Veranstalter in diesem Jahr.