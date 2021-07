Viele neue Wohnungen in Bau oder Planung

Noch im Herbst sollen beispielsweise 27 Mietwohnungen an der Friedhofstraße in Speldorf fertig werden. Am Priesters Hof in Holthausen hat die Genossenschaft den Zuschlag für das Grundstück der ehemaligen Grundschule bekommen. Hier gebe es gute Voraussetzungen für neue Mietwohnungen. Auch an der Scheffelstraße gehe es voran. Geplant sind hier 40 Kettenhäuser (Unterschied zum Reihenhaus: Es sieht wesentlich aufgelockerter aus) mit Tiefgarage, ein Mehrfamilienhaus und Wohnungen für betreutes Wohnen. Hier fehlt laut MWB allerdings noch die Baugenehmigung. Auch Kitas und ein Familienzentrum sind derzeit im Bau.