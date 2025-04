Sicher Schwimmen: MWB unterstützt DLRG-Projekt

Zusätzlich gibt es kindgerechte Baderegeln und eine Badeente. So sollen schon Kita-Kinder spielerisch an das Thema Wassersicherheit herangeführt werden. Die ersten Bücherpakete sind jetzt symbolisch an die Kita Villa Kunterbunt übergeben worden. Die DLRG beklagt, dass immer weniger Kinder sicher schwimmen können. Die Aktion soll hier ein Stück weit gegensteuern. Finanziell unterstützt wird die Aktion von der MWB.