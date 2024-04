Viele Einzelpersonenhaushalte im Ruhrgebiet

Die meisten Leute, die allein wohnen gibt es in Bochum mit 47 Prozent. In Oberhausen / Mülheim sind es 39 Prozent / 41 Prozent, in Zahlen ausgedrückt sind das 39.000 / 33.000. Die Daten basieren auf einer ersten Auswertung des Mikrozenus (Befragung der Haushalte) 2023. Grob gesagt lässt sich zusammenfassen, dass es Einpersonenhaushalte vorwiegend in Großstädten gibt. In kleineren und / oder ländlichen Gemeinden liegt ihr Anteil deutlich niedriger.