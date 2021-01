Viele Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst

Bei einem Zimmerbrand auf der Eltener Straße in Speldorf stand ein Badezimmer in einer Wohnung komplett in Flammen. Bei weiteren Wohnungsbränden war "nur" das Essen auf dem Herd angebrannt. Bei keinem der Einsätze ist jemand verletzt worden, so die Feuerwehr weiter. Auch die Rettungskräfte der Feuerwehr hatten in ihrer Schicht gestern besonders viele Einsätze. Sie mussten insgesamt 49 mal ausrücken - zum Beispiel für Rettungs- oder Notarzteinsätze und Krankentransporte.