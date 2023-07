Unwetter sorgt für rund 50 Feuerwehreinsätze

Meistens geht es um vollgelaufene Gebäude und überflutete Straßen. Bei einem Teil der Einsätze musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste beseitigen. Als das Unwetter am Stärksten wütet, ist die Feuerwehr auf 30 Einsätzen gleichzeitig unterwegs. In Heimaterde zum Beispiel sind mehrere Bäume umgefallen. An der Kleiststraße stürzte ein Baum sogar auf zwei Autos. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Frohnhauser Weg musste der Keller eines Mehrfamilienhauses leergepumpt werden.

Wasser fließt ins RRZ

Auch im Rhein Ruhr Zentrum gab es mehrere Wassereinbrüche. Zum Beispiel kam in der „Food Lounge“ das Wasser nicht nur von oben, sondern auch durch die Abflüsse, heißt es vom Center-Management. Der Betrieb konnte aber weiterlaufen. Auch auf der Mölmschen Kirmes waren die Verantwortlichen in Alarmbereitschaft und hatten einen Evakuierungsplan aufgestellt. Der musste aber nicht zum Einsatz kommen. Die Kirmes öffnet heute an ihrem letzten Tag um 13 Uhr.