Viele Einsätze der Feuerwehr

Die Feuerwehr Mülheim war am Samstagabend zeitgleich an mehreren Stellen gefordert. Die Einsatzkräfte waren gegen 22 Uhr zu zwei Einsätzen in Dümpten gerufen worden. In einer Wohnung in der Straße "Auf dem Bruch" brannte Essen auf dem Herd. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr gerettet und in das Krankenhaus transportiert.

© OFC Pictures - stock.adobe.com