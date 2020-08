Viel zu wenige Kripo-Ermittler

Bei uns kommt ein Kriminalbeamter auf 1941 Bürger. In Dortmund dagegen liegt der Schlüssel bei 1 zu 1342, sagt der BDK. Auch im Vergleich zu anderen Städten in NRW sei die Kripo bei uns in der Stadt sehr viel schlechter aufgestellt. Allein 50 Stellen seien in den letzten zehn Jahren weggefallen.

Es fehlen 130 bis 150 Ermittler

Dieser Zustand macht dem Bezirksverband große Sorgen, weil die hohe Clankriminalität die Kripo in Essen/Mülheim zusätzlich belastet. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter befürchtet, dass die Sicherheit der Menschen in Essen und Mülheim darunter leiden könnte.