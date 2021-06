Viel zu tun am Sozialgericht

Das Sozialgericht in Duisburg ist weiter mit Anträgen hochbelastet, allerdings nicht mehr so stark, wie in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Klagen und Anträge im Vergleich zum Jahr 2019 um rund 9 Prozent.

