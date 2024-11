Sozialgericht während Umzug eingeschränkt erreichbar

150 Mitarbeiter ziehen mit ihren Akten ab dem 28. November um. Am 1. Dezember soll der Umzug abgeschlossen sein. Am neuen Standort gibt es sechs Sitzungssäle und einen Raum für Mediationsgespräche. In der Zeit des Umzugs ist das Sozialgericht telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Wer dringende Angelegenheiten zu erledigen hat, kann sich vorübergehend an das Amtsgericht Duisburg wenden. Sozialgerichte kümmern sich um Rechtsangelegenheiten rund um Sozialverwaltungen. Sie müssen häufig in kürzester Zeit Entscheidungen fällen rund um die Themen Kranken-, Pflege-, Renten- oder Unfallversicherung. Außerdem sind sie auch für Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe zuständig.