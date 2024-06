Ein Drittel aller Klagen am Sozialgericht erfolgreich

Der Bestand an alten Fälle konnte parallel dazu etwas abgebaut werden. Das Sozialgericht ist auch für Oberhausen, Mülheim und Essen zuständig. Es klärt Probleme rund um Krankenversicherungen oder Grundsicherung. Gerade diese beiden Felder machen mittlerweile einen Großteil der Arbeit am Gericht aus. Von allen Klageverfahren am Sozialgericht Duisburg sind mehr als ein Drittel erfolgreich, steht in der Bilanz. Ein Großteil der Angelegenheiten wird in weniger als einem Jahr entschieden. Bei Eilverfahren sind es im Schnitt nicht mal anderthalb Monate.