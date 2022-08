Viel Arbeit für Mülheimer Feuerwehr

Zweimal mussten die Retter zu etwas größeren Bränden. In der Eduardstraße hatte ein Rauchwarnmelder ausgegelöst. Essen auf dem Herd war in einer Wohnung in Flammen aufgegangen. Die Mülheimer Feuerwehr konnte einen Bewohner aus dem Haus holen. In Dümpten brannten Holzpaletten auf einem Flachdach an der Mellinghofer Straße. Die Retter konnten die Flammen schnell löschen. Anwohner hatten zunächst einen Dachstuhlbrand gemeldet. Die Lage vor Ort sei zum Glück nicht so dramatisch gewesen, wie zunächst angenommen.