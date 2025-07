VHS, Sperrmüll und Wohnwagen in Flammen

An einer Stelle des Gebäudes wurden Einbruchspuren entdeckt. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand besteht ermittelt jetzt die Polizei. Menschen wurden zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude keine gefunden, sagt die Feuerwehr.

Weitere Brände am Sonntag

Gegen 11:50 Uhr am Sonntag war die Feuerwehr zur Sandstraße alarmiert worden. Dort hatte auf einem Gehweg abgestellter Sperrmüll in Flammen gestanden. Das Feuer hatte sich auch auf ein in der Nähe geparktes Auto ausgebreitet. Durch die Hitze waren zudem Fenster eines Wohnhauses geplatzt. Menschen wurden nicht verletzt. Warum der Sperrmüll gebrannt hat, wird noch untersucht. Am Nachmittag gegen 16 Uhr war die Feuerwehr dann nach Mintard an die Mintarder Straße gerufen worden. Dort hatte ein Wohnwagen in Flammen gestanden. Auch bei diesem Brand blieb es laut Feuerwehr bei Sachschaden.