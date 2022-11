VHS mit 360 Kursen im Programm

Zur Auswahl stehen mehr als 360 Kurse, Vorträge, Workshops und auch Wochenendseminare. Darunter sind laut VHS zahlreiche neue Angebote. Ein Großteil des Angebots findet wieder in Präsenz statt. Trotzdem finden sich in der Übersicht auch noch zahlreiche Online-Veranstaltungen. Los geht es mit dem Programm direkt nach den Weihnachtsferien am 9. Januar. Ende ist kurz vor den Sommerferien. Hier gibt es alle Angebote in der Übersicht.