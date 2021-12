VHS holt neue Kurse ins Programm

Die VHS reagiert auch auf die wachsende Nachfrage nach Online-Angeboten. Sie bietet im neuen Semester gleich 60 Kurse und Vorträge an, die daheim am Computer verfolgt werden können. Bei allen Kursen, die vor Ort stattfinden, sollen die Mindestabstände gewahrt bleiben. Die Zahl der Plätze in den Kursen ist reduziert. Start ist am 10. Januar 2022. Die Kurse können ab sofort gebucht werden.