VHS: Bürgerinitiative meldet sich wieder zu Wort

Nach der überraschenden Wende in Sachen VHS will die Bürgerinitiative für den Erhalt weiter kämpfen. So einfach könne man den Bürgerwillen nicht ignorieren, sagte uns eine Sprecherin. Die Sanierung sei nicht vom Tisch. Die BI wolle auch rechtliche Schritte prüfen. Der Rat hatte Donnerstag Abend nach hitziger Debatte keine neue Prioritätenliste für Investitionen verabschiedet.

