Runder Tisch zur Zukunft der VHS

In dem Gespräch ging es darum, wie es mit dem maroden Gebäude an der Bergstraße weiter geht. Laut Stadt sind zu den schon bekannten Schäden mittlerweile weitere dazu gekommen. Oberbürgermeister Marc Buchholz sagte, dass es mehrere Interessenten gibt, die das Gebäude möglicherweise nutzen möchten. Zur Prüfung stünde derzeit auch, ob der Standort an der Bergstraße tatsächlich für eine neue Bildungseinrichtung in Frage kommt. Sollten sich aus den Gesprächen Möglichkeiten ergeben, das Gebäude neu hochzuziehen, sollen Politik und Bürgerinitiative zeitnah informiert werden. Anfang kommenden Jahres soll das nächste Gespräch stattfinden. Um den Standort an der Bergstraße gibt es schon seit Jahren Zank. Er gipfelte vor rund drei Jahren in einem Bürgerentscheid. Damals votierte ein großer Teil der Mülheimer dafür, dass das alte VHS-Gebäude saniert wird. Umgesetzt wurde der Entscheid aber nicht.