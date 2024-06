Vermarktungsstart für ruhrfibre-Anschlüsse

Erster Baustart soll in diesem Sommer in Styrum, Heißen, Altstadt I, Menden-Holthausen, Winkhausen und Speldorf sein. Im ersten Schritt ist der Anschluss für alle Haus- und Wohnungseigentümer kostenlos. Ruhrfibre ist im letzten Jahr eine Kooperation mit der Stadt eingegangen. Das ruhrfibre-Netz in Mülheim soll offen sein für alle Telekommunikationsanbieter. Ruhrfibre bietet keine eigenen Produkte oder Tarife an. Hier geht es zum Antrag.