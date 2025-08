Verletzter Mann gefunden – Mordkommission ermittelt

In der Nähe des Hauptbahnhofes ist am frühen Sonntagmorgen (27. Juli) ein 58-jähriger Mann schwer verletzt auf einem Gehweg an der Parallelstraße gefunden worden. Ein Zeuge hatte gegen 2 Uhr die Polizei gerufen, sagt die Polizei.

© Foto: Funke Foto Services / Blossey