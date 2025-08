Polizei warnt vor Schmuck-Dieben

Laut Polizei läuft die Masche so ab: Unbekannte Frauen sprechen ihre Opfer an - meist unter dem Vorwand, nach dem Weg zu fragen. Dann legen sie ihnen Schmuck an - zum Beispiel Ketten oder Armreifen. Dabei stehlen sie unbemerkt die echte Goldkette.

Ein aktueller Fall: Am Freitagnachmittag (01.08.) wurde eine 67-jährige Frau auf der Ulmenallee in Speldorf bestohlen. Sie war gerade dabei, ihre Einkäufe ins Auto zu laden, als ein silberner Mercedes neben ihr hielt. Zwei Frauen stiegen aus und zogen ihre Masche ab. Erst später bemerkte das Opfer, dass ihre eigene Halskette verschwunden war, sagt die Polizei.

Zwischen Freitag und Montag wurden der Polizei drei solcher Fälle gemeldet - unter anderem auf der Holsterhauser Straße in Essen und auf einem Friedhof.

Die Polizei warnt: Lasst euch nicht in Gespräche verwickeln, haltet Abstand zu Fremden und meldet verdächtige Situationen sofort unter der 110.