Verkehrswacht sorgt sich um sichere Schulwege

Zum Vergleich: Im Schuljahr 19/20 waren es noch 1.467 Erstklässler. Damit sie alle sicher zur Schule kommen, hat die Mülheimer Verkehrswacht an verschiedenen Stellen in der Stadt gelbe Banner aufgehängt. Sie sollen Autofahrer daran erinnern, dass jetzt viele Kinder unterwegs sind, die so gut wie keine Erfahrung mit dem Verkehrsgeschehen haben. Die Verkehrswacht macht sich ernsthaft Sorgen um ihre Sicherheit. Unfälle mit Kindern kämen immer häufiger vor. Den Schulweg sicherer zu machen, sei derzeit die wichtigste Aufgabe.