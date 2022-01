Verkehrswacht findet neues Zuhause für Lager

In dem Lager befinden sich u.a. Warnwesten, Blinkies, reflektierende Aufkleber und Clackbänder fürs Fahrrad, Hefte für KiTa-Kinder zum Sicheren Schulweg. In den letzten 10 Jahren hat die Verkehrswacht Mülheim Material im Wert von fast 100.000 Euro verteilt, heißt es in einer Mitteilung.