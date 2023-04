Verkehrslage in Styrum auf dem Prüfstand

Gemeinsam soll geschaut werden, ob die Sperrung auf der Steinkampstraße gelockert werden kann. Bislang wird mit einer Baustellenampel der Verkehr aus jeder Fahrtrichtung einzeln durch den Baustellenbereich geführt. Das sorgt fast den ganzen Tag über für längere Staus. Geprüft werden soll jetzt, ober der Verkehr an der Baustelle nicht doch in beiden Richtungen fließen kann. Die medl baut auf der Steinkampstraße seit Anfang letzter Woche am Abwasserkanal. Das Ganze soll rund zwei Monate dauern. Betroffen von den Staus sind auch die Busse der Ruhrbahn, nämlich die Linien 122, 128 und 129. Vor allem auf der Linie 122 gibt es zurzeit regelmäßig längere Verspätungen. Laut Ruhrbahn liegt das aber vor allem an der Baustelle auf der Styrumer Heidestraße. Hier sind die Busse Richtung Mülheim-Innenstadt gezwungen, eine großräumige Umleitung zu fahren. Sind die Verzögerungen länger als 10 Minuten werde eine Fahrgastinfo geschaltet. Die Heidestraße soll bis Ende der Woche fertig sein.