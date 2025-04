Ruhrbahn: Neuer Ticket-Webshop geht an den Start

Zuvor war der Webshop wegen der Programmierarbeiten knapp zwei Monate nicht erreichbar. Tickets mussten in der App, im KundenCenter, den Ticketverkaufsstellen oder an Automaten gekauft werden. Der neue Webshop biete viele Vorteile. So sei die Bedienung intuitiver und gehe flotter und auch die Barrierefreiheit sei verbessert worden. Außerdem gebe es jetzt jeweils angepasste Designs für PC, Tablet und Smartphone. Die Ruhrbahn hat auch den Account der ZÄPP-App eingebunden. So könnten jetzt auch z.B. Gutscheine im Webshop verwendet werden.