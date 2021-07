Verkehr läuft einspurig

Die medl beginnt heute damit, den Abwasserkanal der Saarner Straße zu sanieren. Voraussichtlich drei Monate lang kommt es deswegen in Speldorf zu Verkehrsproblemen. Die Arbeiten laufen in Höhe der Friedhofstraße. Der Verkehr wird in beide Richtungen jeweils über eine Fahrspur geleitet.

© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services