Verkauf des DeutschlandTickets bei der Ruhrbahn

In Mülheim befindet sich das Pop-Up KundenCenter im ehemaligen KundenCenter im Hauptbahnhof. In Essen ist es im früheren KundenCenter am Berliner Platz. Geöffnet haben sie montags bis freitags von 10.00 bis 18.00 Uhr. Neukunden, die noch kein Abo bei der Ruhrbahn haben, wird empfohlen, diese Pop-Up Center zu besuchen. Genauere Infos finden wir auf der Internetseite der Ruhrbahn.