Verkauf der RUHR.TOPCARD geht los

Auch die Kinderkarte gibt es jetzt erstmalig für 10 Euro weniger. Bis zum 31. Dezember bezahlen wir für die RUHR.TOPCARD 2023 56 statt 66 Euro als Erwachsene und 32 statt 42 Euro als Kind. Zu den Kindern werden die Geburtsjahrgänge 2009 bis einschließlich 2018 gezählt.

Über 140 Ausflugsziele sind in dem Angebot der Karte enthalten. Mit dabei ist zum Beispiel ein kostenloser Besuch im Gasometer oder im Deutschen Bergbau-Museum Bochum. Aber auch ein einmaliger Besuch im Freizeitbad Atlantis Dorsten ist mit dabei. Insgesamt bietet die Karte 92 einmalig kostenlose Attraktionen an.

Wer daran interessiert ist, kann die RUHR.TOPCARD online unter www.ruhrtopcard.de, telefonisch oder an mehr als 150 Verkaufsstellen kaufen. In Oberhausen bekommen wir sie zum Beispiel am Gasometer.