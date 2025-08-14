Navigation

"The Klimperclown" - Heimspiel für Helge Schneider

Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 06:11

Der Mülheimer Musiker und Komiker Helge Schneider ist mit seinem Doku-Film "The Klimperclown" am Montag (18.8.) zu Gast im Mülheimer CinemaxX. Der Film läuft um 20 Uhr.

© Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Helge Schneider wird im Kino zu Gast sein und Fragen der Fans beantworten, sagt das CinemaxX. Schneider hat den Film gemeinsam mit einem Freund produziert. Die beiden beleuchten darin die lange Karriere des Mülheimers. Hier gibt es Tickets für die Vorstellung. "The Klimperclown" läuft derzeit auch im Kino Rio. Helge Schneider wird dort ebenfalls am Montag zu Gast sein. Die Vorstellung ist allerdings schon ausverkauft. Heute Abend (14.8.) und Samstag-Mittag läuft der Film regulär im Rio-Kinosaal.

