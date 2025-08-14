"The Klimperclown" - Heimspiel für Helge Schneider

Helge Schneider wird im Kino zu Gast sein und Fragen der Fans beantworten, sagt das CinemaxX. Schneider hat den Film gemeinsam mit einem Freund produziert. Die beiden beleuchten darin die lange Karriere des Mülheimers. Hier gibt es Tickets für die Vorstellung. "The Klimperclown" läuft derzeit auch im Kino Rio. Helge Schneider wird dort ebenfalls am Montag zu Gast sein. Die Vorstellung ist allerdings schon ausverkauft. Heute Abend (14.8.) und Samstag-Mittag läuft der Film regulär im Rio-Kinosaal.