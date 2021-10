Vereine hoffen auf viele Gäste

Sie befürchten, dass ihnen eine verschärfte Infektionslage wieder einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Dass Sitzungen abgesagt werden, davon geht zwar niemand aus. Viele Verantwortliche fragen sich aber, in welchem Umfang sie feiern können. Am 11.11. gibt es nach aktuellem Stand z.B. im Uhlenkrugstadion einen Festakt. Man rechnet mit bis zu 600 Leuten. In Duisburg hat der Hauptausschuss für den Karneval gleich mehrere Veranstaltungsorte reserviert. Das reicht von der Innenstadt bis zum Fußballstadion. In Oberhausen soll nach den 3G-Regeln auf dem Friedensplatz gefeiert werden. Bei der Prinzenkürung ein paar Tage später dürfen im Saal dann nur Geimpfte und Genesene dabei sein.