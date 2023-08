Ver.di ruft zur Großkundgebung nach Bochum

Wie viele Mitarbeiter in welchen Betrieben dem Aufruf folgen werden, ist zurzeit noch unklar. Ver.di hatte bereits in der letzten Wochen einige Betriebe bestreit, darunter Kaufland- und Ikea-Filialen. Sie möchte vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern den Druck erhöhen. Die bisherigen Angebote seien völlig unzureichend und würden nicht mal die Reallohnverluste durch die Kostenexplosion ausgleichen. Ver.di fordert u.a. 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde und ein monatliches Plus von 250 Euro für die Azubis. Die Kundgebung startet um 10 Uhr am Bochumer Bergbaumuseum und führt ab 11.30 Uhr durch die Innenstadt.