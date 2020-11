Verbindung von A2 auf A31 gesperrt

Ab heute Abend 19 Uhr können Autofahrer im Kreuz Bottrop nicht von der A2 auf die A31 fahren. Das gilt für alle, die aus Richtung Oberhausen kommen, sagt Straßen NRW. Der Landesbetrieb will die kaputte Fahrbahn wieder in Ordnung bringen. Die Kosten in Höhe von 15.000 Euro übernimmt der Bund. Die Arbeiten dauern bis morgen früh 6 Uhr. Es ist eine Umleitung ausgeschildert.