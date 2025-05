Uhlenhorstweg ab morgen wieder frei

Die Straße war im Bereich der Kreuzung Broicher Waldweg am Donnerstagmorgen abgesackt und musste deshalb voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in den vergangenen Tagen über den Broicher Waldweg, die Saarner Straße und die Großenbaumer Straße umgeleitet. Straßen NRW will bis heute Abend die Reparaturarbeiten abschließen und in den frühen Morgenstunden die Baustelle räumen, so dass der Uhlenhorstweg voraussichtlich morgen schon vor 6 Uhr wieder freigegeben werden kann. Warum die Fahrbahn dort abgesackt war, ist laut Straßen NRW immer noch nicht geklärt. Ein anfangs vermuteter Rohrbruch könne aber ausgeschlossen werden.