Veranstalter prüfen Events in Köpi-Arena

Ob und wann eine Veranstaltung verlegt wird, entscheidet nicht die Arena selbst. Das hängt vom jeweiligen Veranstalter ab. Weil diese teilweise komplette Touren in mehreren Städten neu planen müssen, braucht das etwas Zeit. Die Arena will in den nächsten Tagen ihre Homepage entsprechend aktualisieren. Eigentlich soll von Donnerstag bis Sonntag die "European Darts Championship" laufen und am 7. November das Schlagerfestival "La Ola". Spätere Termine im November sind schon gekennzeichnet: Ersatztermine sind für die German MMA Championship 2020 am 21. November und die Vorstellungen der "Rocky Horror Show" am 24. und 25. November in Arbeit.

