Vallourec: Gespräche und Verhandlungen

Sie sollen noch in dieser und Anfang kommender Woche über die Bühne gehen. In den Gesprächen soll es um mögliche Zukunftsszenarien gehen. In den beiden Werken in Mülheim-Dümpten und Düsseldorf-Rath sollen laut Vallourec rund 2.400 Beschäftigte vom Verkauf betroffen sein. 1.400 von ihnen haben gestern in Düsseldorf gegen die Pläne protestiert. Heute soll eine Tarifkommission gebildet werden. Im Anschluss wird eine Verhandlungskommission ins Leben gerufen, heißt es von der IG Metall.