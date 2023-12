Urteil zu Messerattacke in Duisburger Fitnessstudio: Lebenslange Haft

Mit dem Urteil sehen es die Richter als erwiesen an, dass der mutmaßlich dem IS angehörige Täter im April einen Mann in der Düsseldorfer Altstadt getötet hat. Einige Tage später stürmte er mit einem Messer in ein Duisburger Fitnessstudio und verletzte dort vier weitere Menschen schwer. Nach dem umfänglichen Geständnis, dass der Täter Anfang November abgegeben hat, fällt das Urteil einen Monat früher als geplant – das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat den Syrer heute (19.12.) zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.