Urlaub im Risikogebiet bedeutet Quarantäne

Wer in einem Corona-Risikogebiet Urlaub gemacht hat, muss hinterher zwei Wochen Zuhause in Quarantäne. Darauf weist die Stadt Mülheim jetzt in den Sommerferien noch mal hin. Sie hat einen Leitfaden für "Reiserückkehrer" zusammengestellt. Den Flyer hat sie verteilt und auch auf ihrer Internetseite online gestellt. Es gibt ihn auf Deutsch, Türkisch und Arabisch.

© Stadt Mülheim