Unterstützung für Innenstadt-Projekt gesucht

In den letzten Monaten haben vor allem Anwohner in Eigenarbeit Erde gesiebt und Wissen über Pflanzen und Insekten erlangt. Außerdem haben sie Müll beseitigt. In den nächsten Wochen soll der Boden nun fit für Pflanzen gemacht werden. Samen für Blumen und andere Pflanzen sollen ausgesät werden. Unterstützt wird das Ganze durch einen Fördertopf der Stadt Mülheim und dem team/Innenstadt. Wer mitmachen möchte, kann sich u.a. hier melden:





E-Mail: projektgruenecharlotte@gmail.com